В Зеленоградске из моря достали остатки довоенного променада

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-17T13:38:46+03:00

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В Зеленоградске на городском пляже в районе кафе «Амбар» проводят работы по демонтажу деревянных стволов, которые являются остатками старого довоенного променада.

Как сообщает администрация Зеленоградска, техника работает на пляже и благоприятствует этому погода – штиль и отлив.

Напомним, извлекать из песка и воды старые столбы начали весной этого года в рамках подготовки пляжей к курортному сезону.

Тогда рабочие обнаружили около 40 остатков столбов, которые в первой половине прошлого века были основанием деревянного променада.

Старые столбы сумели вытащить из песка только с помощью тяжелой техники.