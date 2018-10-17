В Зеленоградске из моря достали остатки довоенного променада
Пляж очищают от старых бревен
.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске на городском пляже в районе кафе «Амбар» проводят работы по демонтажу деревянных стволов, которые являются остатками старого довоенного променада.
Как сообщает администрация Зеленоградска, техника работает на пляже и благоприятствует этому погода – штиль и отлив.
Напомним, извлекать из песка и воды старые столбы начали весной этого года в рамках подготовки пляжей к курортному сезону.
Тогда рабочие обнаружили около 40 остатков столбов, которые в первой половине прошлого века были основанием деревянного променада.
Старые столбы сумели вытащить из песка только с помощью тяжелой техники.