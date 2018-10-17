В Калининград приедет сценарист фильма «Викинг»

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-17T14:21:12+03:00

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Специальным гостем Дней литературы-2018 в Калининграде станет автор книг в жанре биопанк Андрей Рубанов, который также известен как один из авторов сценария к художественному фильму «Викинг» с Данилой Козловским. Об этом сообщает областная научная библиотека, в которой состоится встреча с автором.

Творческий вечер состоится в субботу, 20 октября, в читальном зале Калининградской областной научной библиотеки.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Андрей Рубанов – писатель, кинодраматург, лауреат премии «Ясная Поляна», финалист Международной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких, участник шорт-листа премии «Большая книга», многократный полуфиналист премии «Национальный бестселлер».

Книги Андрея Рубанова переведены на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, сербский и болгарский языки.

В Дни литературы на более чем 50 площадках Калининградской области пройдут около 200 мероприятий: от выставок до встреч с авторами.