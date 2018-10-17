Жителя Омска отправили в колонию за избиение калининградца кирпичом
.Фото: Александр Подгорчук
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В Советске осудили жителя Омска, который жестоко избил местного жителя. Об этом сообащет пресс-служба Советского городского суда.
Инцидент произошел в ночь на 14 февраля этого года на улице Сельской в Советске. Житель Омска четыре раза ударил своего знакомого кирпичом по голове. Медики диагностировали у пострадавшего тяжелую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки и ссадины.
В судебном заседании обвиняемый утверждал, что нанес только два удара кирпичом и не бил приятеля по лицу.
Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.