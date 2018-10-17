2018-10-17T14:41:17+03:00
Здоровье

В Калининградской области за неделю 60 человек пострадали от укусов клещей

Активность кровопийц постепенно снижается
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области активность клещей снижается. Если в первую неделю октября количество пострадавших составило 82 человека, то с 8 по 14 октября покусали 60 человек.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших оказалось 11 детей.

Всего за эпидсезон (сезон активности клещей начался со второй декады марта и продолжается до настоящего времени) общее число обратившихся составило 4284 человека ( за аналогичный период 2017 года – 5222 человека).

Присасывание клещей преимущественно происходит в лесах, на придомовых территориях, на даче.

Ранее медики сообщали, что за 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита среди жителей Калининграда и Краснознаменского района.

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