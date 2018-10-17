В Калининградской области за неделю 60 человек пострадали от укусов клещей
В Калининградской области активность клещей снижается. Если в первую неделю октября количество пострадавших составило 82 человека, то с 8 по 14 октября покусали 60 человек.
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших оказалось 11 детей.
Всего за эпидсезон (сезон активности клещей начался со второй декады марта и продолжается до настоящего времени) общее число обратившихся составило 4284 человека ( за аналогичный период 2017 года – 5222 человека).
Присасывание клещей преимущественно происходит в лесах, на придомовых территориях, на даче.
Ранее медики сообщали, что за 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита среди жителей Калининграда и Краснознаменского района.