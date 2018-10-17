2018-10-17T15:21:57+03:00
Общество

В Калининграде на отремонтированных улицах установили бракованные люки

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде до сих пор не приняты работы на четырех улицах, которые ремонтирует компания ООО «НСТ»: Муромская, Пролетарская, Черняховского и Нарвская. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

Так, на проезжей части отремонтированных улиц Пролетарской и Черняховского установили бракованные люки. В частности, бракованными оказались четыре люка из 123-х, они будут заменены.

- На других улицах ремонт тоже вышел на финишную прямую. Но есть претензии, касающиеся установки бордюров и ливневых колодцев, вывоза строительного мусора. Жители близлежащих домов жалуются на то, что пешеходные дорожки и подъезды к домам завалены кусками снятого старого покрытия. На Муромской, к примеру, тротуары стали просто непроходимыми, - сообщил в мэрии.

Представитель подрядчика заверил, что в течение двух дней все будет приведено в порядок.

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