Житель Гурьевска угрожал соседу охотничьим ружьем

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-17T15:55:47+03:00

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На жителя Гурьевска завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Свободы. В ходе ссоры во дворе одного из домов 31-летний мужчина направил на своего 66-летнего оппонента охотничье ружье и угрожал физической расправой.

В ходе обыска в оружие было обнаружено в квартире злоумышленника. На него завели уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.