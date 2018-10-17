На парковке около ДС «Юность» в Калининграде сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-17T16:24:37+03:00

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В среду днем около дворца спорта «Юность» загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на парковке около дворца спорта. Возникшее в моторном отсеке пламя быстро распространилось на весь автомобиль.

Очевидцы принялись тушить огонь с помощью огнетушителей, позже на место подъехали пожарные.