2018-10-17T17:45:40+03:00
Общество

На участке Московского проспекта временно закроют две полосы движения

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На Московском проспекте в Калининграде, в районе первого эстакадного моста сужена проезжая часть по четной стороне в направлении к ул.Октябрьской. Как сообщает пресс-служба городской администрации, для автотранспорта временно закрыты две из трех полос.

Это связано с повреждением одной из балок эстакадного моста.

- Чтобы обеспечить доступ специалистов в подмостовое пространство эстакадного моста для проведения обследования, было принято решение временно ограничить движение транспорта на участке Московского проспекта. В районе эстакадного моста временно закрыты для транспорта две из трех полос при движении в сторону ул. Октябрьской. В обратном направлении для движения транспорта под эстакадным мостом открыты все три полосы, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В «Калининград-ГорТрансе» сообщили, что на участке Московского проспекта под эстакадным мостом сегодня приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №2 и №7.

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