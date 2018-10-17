Калининградец отсудил у коммунальщиков 140 тысяч за затопленную квартиру

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-17T17:54:01+03:00

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Житель Озерска через суд взыскал с МУП «Озерская управляющая компания» компенсацию за затопленную квартиру. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

После ремонта крыши в многоквартирном доме, квартиру мужчину стало постоянно затапливать, в помещении появились подтеки, плесень и сырость. Из-за этого мебель в комнатах стала приходить в негодность и покрываться зеленым налетом.

Суд установил факт ненадлежащего исполнения своих обязательств по содержанию и проведению текущего и капитального ремонта общего имущества и взыскал

с МУП «Озерская управляющая компания» материальный ущерб в размере 128 984 рублей и компенсацию морального вреда – 10 000 рублей.