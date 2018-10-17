2018-10-17T17:54:01+03:00
Общество

Калининградец отсудил у коммунальщиков 140 тысяч за затопленную квартиру

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Озерска через суд взыскал с МУП «Озерская управляющая компания» компенсацию за затопленную квартиру. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

После ремонта крыши в многоквартирном доме, квартиру мужчину стало постоянно затапливать, в помещении появились подтеки, плесень и сырость. Из-за этого мебель в комнатах стала приходить в негодность и покрываться зеленым налетом.

Суд установил факт ненадлежащего исполнения своих обязательств по содержанию и проведению текущего и капитального ремонта общего имущества и взыскал

с МУП «Озерская управляющая компания» материальный ущерб в размере 128 984 рублей и компенсацию морального вреда – 10 000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле Центрального рынка в Калининграде археологи нашли старинную посуду и мундштуки
Сергей Званок: Мы делаем все, чтобы безопасность на Центральном рынке Калининграда была максимальной
На участке Московского проспекта временно закроют две полосы движения
На парковке около ДС «Юность» в Калининграде сгорел автомобиль
На улице Емельянова в Калининграде сбили пешехода
Житель Гурьевска угрожал соседу охотничьим ружьем
В Калининграде на отремонтированных улицах установили бракованные люки
В Калининградской области за неделю 60 человек пострадали от укусов клещей
Жителя Омска отправили в колонию за избиение калининградца кирпичом
В Калининград приедет сценарист фильма «Викинг»
В Калининград не пустили 20 тонн сухофруктов из Узбекистана
В Зеленоградске из моря достали остатки довоенного променада
Калининградец разбил окна в квартире своего отца
Команда «Локомотив – Калининградская область» побеждает в играх Кубка России
Житель Калининграда выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей
В Неманском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали 19 незаконных свалок
В Правдинске «Митсубиси» врезалась в дерево: пострадали два человека
В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов
Под Калининградом на стройплощадке разбился насмерть 22-летний рабочий