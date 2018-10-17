2018-10-17T19:24:24+03:00
Общество

Сергей Званок: Мы делаем все, чтобы безопасность на Центральном рынке Калининграда была максимальной

Руководитель рынка рассказал о принимаемых мерах
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

На Центральном рынке Калининграда делается максимум возможного, чтобы обезопасить горожан. Об этом директор Центрального рынка Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- В день через рынок проходит больше 30 тысяч человек и этому уделяется максимальное внимание. У нас 140 видеокамер, несет службу ЧОП. Но главное – и о чем мы постоянно говорим – это обращать внимание на каждого, кто выделяется из топы людей, - сказал Сергей Званок.

Он отметил, что на Центральном рынке изменили «конфигурацию мусорных баков», чтобы туда нельзя было положить крупные вещи.

- Чтобы безопасность на рынке была максимальной, делается много вещей. Даже тех, которые мы не можем озвучить в эфире,- заключил директор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле Центрального рынка в Калининграде археологи нашли старинную посуду и мундштуки
Калининградец отсудил у коммунальщиков 140 тысяч за затопленную квартиру
На участке Московского проспекта временно закроют две полосы движения
На парковке около ДС «Юность» в Калининграде сгорел автомобиль
На улице Емельянова в Калининграде сбили пешехода
Житель Гурьевска угрожал соседу охотничьим ружьем
В Калининграде на отремонтированных улицах установили бракованные люки
В Калининградской области за неделю 60 человек пострадали от укусов клещей
Жителя Омска отправили в колонию за избиение калининградца кирпичом
В Калининград приедет сценарист фильма «Викинг»
В Калининград не пустили 20 тонн сухофруктов из Узбекистана
В Зеленоградске из моря достали остатки довоенного променада
Калининградец разбил окна в квартире своего отца
Команда «Локомотив – Калининградская область» побеждает в играх Кубка России
Житель Калининграда выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей
В Неманском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали 19 незаконных свалок
В Правдинске «Митсубиси» врезалась в дерево: пострадали два человека
В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов
Под Калининградом на стройплощадке разбился насмерть 22-летний рабочий