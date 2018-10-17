Сергей Званок: Мы делаем все, чтобы безопасность на Центральном рынке Калининграда была максимальной

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-17T19:24:24+03:00

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На Центральном рынке Калининграда делается максимум возможного, чтобы обезопасить горожан. Об этом директор Центрального рынка Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- В день через рынок проходит больше 30 тысяч человек и этому уделяется максимальное внимание. У нас 140 видеокамер, несет службу ЧОП. Но главное – и о чем мы постоянно говорим – это обращать внимание на каждого, кто выделяется из топы людей, - сказал Сергей Званок.

Он отметил, что на Центральном рынке изменили «конфигурацию мусорных баков», чтобы туда нельзя было положить крупные вещи.

- Чтобы безопасность на рынке была максимальной, делается много вещей. Даже тех, которые мы не можем озвучить в эфире,- заключил директор.