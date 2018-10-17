Возле Центрального рынка в Калининграде археологи нашли старинную посуду и мундштуки

СЕГОДНЯ 19:42 2018-10-17T19:42:17+03:00

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Возле Центрального рынка в Калининграде на месте строительства будущего торгового центра ведутся археологические работы. Об этом директор Центрального рынка Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- Мы приступили к археологическим работам. Ничего интересного там не выявлено. Обычные следы жизни последних десятилетий. Наши подковы лошадей на бывшем плацу, мундштуки старые немецкие… Сейчас клеятся тарелочки. Все это будет передаваться в исторический музей Калининграда, - говорит Сергей Званок. - Несколько подков мы выпросили у археологов. У нас на рынке есть маленькая экспозиция, где представлены просверленные гири. Они остались со времен, когда шла борьба с обвесом покупателей. Подковы займут место рядом.

По словам Сергея Званка археологические работы завершатся через месяц. После этого начнется строительство нового торгово-развлекательного центра.