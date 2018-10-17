2018-10-17T22:02:15+03:00
Общество

Воинственный фасад, внутри стиль лофт: Что известно о будущем торговом комплексе «Форт» в центре Калининграда

Строительство планируют завершить к началу 2021 года
Александр КАТЕРУША
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Сергей Званок.Сергей Званок.Фото: Иван МАРКОВ
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После археологических работ, которые проходят возле Центрального рынка на месте бывшего вещевого базара, начнется активная фаза строительства торгово-развлекательного комплекса. Об этом директор Центрального рынка Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- Мы строим торгово-развлекательный центр совершенно другого формата. Это современное высокотехнологичное здание, четыре этажа: два парковочных, два торговых. Планируется порядка 320 парковочных мест, - говорит Сергей Званок. – Мы планировать будем дискаунтер, ориентация будет идти на формат эконом-минус, потому что рядом огромный магнит в виде продовольственной части рынка. Сегодня формат эконом-плюс или что-то подороже уже теряется в спросе.люди не могут себе позволить купитьтакие вещи. Спрос идет на дешевый товар.

Само здание торгового центра у рынка планирует построить в стиле лофт.

- Будем использовать клинкерную плитку на первом этаже. Фасады – впервые объемные. Никто таких фасадов не видел. Они не плоские, а именно объемные с интегрированной рекламой, жалюзийными решетками. Это новое здание действительно украсит город, и оно будет очень необычное. Его предварительное название «Z-Форт», то есть «Центрум Форт». Внешний вид он будет иметь немножко воинственный. Но на самом деле внутри – там систему дизайна разрабатывают проектировщики – это будет в стиле лофт. Модная тема!

По словам директора Центрального рынка, торговый комплекс планирует завершить строить к началу 2021 года.

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