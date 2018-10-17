2018-10-17T21:20:41+03:00
Общество

Директор Центрального рынка Калининграда: «Столица картофеля – не Белоруссия»

По мнению Сергея Званка самая лучшая картошка растет на юге России
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Директор Центрального рынка Сергей Званок, который приехал в Калининград из Белоруссии, где проходил службу в Вооруженных Силах, стал гостем программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда». Он рассказал, что родился в Минске, служил в пограничных войсках, где его работа была связана со штабной деятельностью и управлением людьми. Ведущая поспешила выяснить вкусовые пристрастия гостя.

- Приехали в Калининград и тоже стали есть картошку. Все-таки, какая картошка лучше – белорусская или наша? – спросила Елена Волова.

- Я убедился, что столица картофеля – это не Белоруссия, где этот овощ применяется как знаковый символ страны. Но и не Калининград, это точно. Картофель вкусный везде, особенно на юге России, - сказал Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

При этом Сергей Званок назвал праздничным блюдом драники. Причем желательно как раз из южной картошки.

- Из калининградской картошки тоже получается. Главное, чтобы повар имел руки правильные, - отметил Сергей Званок.

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