Палатки с янтарем от Башни «Врангель» планируют перенести

17 Окт. 22:13 2018-10-17T22:16:59+03:00

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Палатки, в которых торгуют янтарем и ювелирными изделиями, планируют от Башни «Врангель» перенести ближе к рынку. Об этом директор Центрального рынка Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- С янтарщиками переговоры ведутся, чтобы подвинуть их к цивилизации, а не оставлять в том виде, в котором они сегодня находятся возле Башни «Врангель». И Башня освободится, ее можно будет реставрировать. Это будет достопримечательное место. Торговый центр мы видим ориентированным на будущую пешеходную зону на улице Баранова, которую, надеемся, достроят к концу 2020 – началу 2021 года, - говорит он.

По планам директора в одном месте должны соединиться: палатки с янтарем, стрит-фуд кафе, модный торговый комплекс в стиле лофт, продуктовый рынок.

- Надеемся эта синергия сработает и всем будет хорошо. Инфраструктура нужна такая, чтобы люди не просто транзитом прошли, а везде останавливались, и этот поток получал то, ради чего он идет, - заключил директор рынка.