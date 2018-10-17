Палатки с янтарем от Башни «Врангель» планируют перенести
Палатки, в которых торгуют янтарем и ювелирными изделиями, планируют от Башни «Врангель» перенести ближе к рынку. Об этом директор Центрального рынка Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.
- С янтарщиками переговоры ведутся, чтобы подвинуть их к цивилизации, а не оставлять в том виде, в котором они сегодня находятся возле Башни «Врангель». И Башня освободится, ее можно будет реставрировать. Это будет достопримечательное место. Торговый центр мы видим ориентированным на будущую пешеходную зону на улице Баранова, которую, надеемся, достроят к концу 2020 – началу 2021 года, - говорит он.
По планам директора в одном месте должны соединиться: палатки с янтарем, стрит-фуд кафе, модный торговый комплекс в стиле лофт, продуктовый рынок.
- Надеемся эта синергия сработает и всем будет хорошо. Инфраструктура нужна такая, чтобы люди не просто транзитом прошли, а везде останавливались, и этот поток получал то, ради чего он идет, - заключил директор рынка.