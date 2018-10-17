2018-10-17T22:27:13+03:00
Общество

В центре Калининграда хотят организовать целую улицу со стрит-фуд кафе

Ее хотят обустроить между рынком и будущим торговым комплексом возле него
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Возле Центрального рынка в Калининграде скоро начнется строительство модного торгового комплекса в 4 этажа. Возле него появится целая улица с гамбургерами, хот-догами, картошкой и прочим стрит-фудом.

О планах директор Центрального рынка Сергей Званок рассказал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- Мы планируем создать «фишку». Есть переулок шириной около 10 метров между зданиями продовольственного рынка и будущим торгово-развлекательным центром. Его мы планируем занять ребятами, которые занимаются сегодня модным форматом – стрит-фудом. Мы уже провели переговоры. Эта идея всем очень понравилась. Эти предприниматели будут иметь возможность зарабатывать не от фестиваля к фестивалю, а иметь постоянно действующее свое маленькое место там: 10 метров, 30 метров – у какого какой формат. Но идея – весь стрит-фуд собрать в одном месте. То есть у них постоянный заработок, а у нас есть постоянное место притяжения для гостей и горожан, - поделился планами Сергей Званок.

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