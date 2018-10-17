Сергей Званок рассказал, как бороться с «нерадивыми подрядчиками» в Калининграде

17 Окт. 23:01 2018-10-17T23:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Центрального рынка Cергей Званок сказал, что он не знает «ни одного подрядчика, который укладывается в сроки». Об этом он заявил в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- Поэтому наши юристы готовят всегда такие документы, чтобы наказание достигло нерадивого подрядчика. К сожалению, не все зависит от них. Здесь рецепт один – как сказал один великий человек – не надо давать деньги вперед. А только по факту выполненных работ. Авансирование расслабляет и получается, что пустые компании попадают на эти конкурсы, имея за собой в лучшем случае 10 тысяч рублей уставных фондов. – говорит Званок.

В качестве примера директор рынка привел улицу Черняховского в Калининграде.

- Там тротуар такой, что все, что происходит в ливни и дожди, уже попало на экраны и в Youtube. Просто стыдно за тех людей, - говорит он. - Даже пришлось с ними познакомиться и понять, кто это такие и кто у них работает. Потому что это все-таки территория, прилегающая к рынку. Вывод – я бы им деньги не давал.