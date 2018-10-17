2018-10-17T23:01:37+03:00
Общество

Сергей Званок рассказал, как бороться с «нерадивыми подрядчиками» в Калининграде

Директор Центрального рынка считает, что им просто не надо давать деньги вперед
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Директор Центрального рынка Cергей Званок сказал, что он не знает «ни одного подрядчика, который укладывается в сроки». Об этом он заявил в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- Поэтому наши юристы готовят всегда такие документы, чтобы наказание достигло нерадивого подрядчика. К сожалению, не все зависит от них. Здесь рецепт один – как сказал один великий человек – не надо давать деньги вперед. А только по факту выполненных работ. Авансирование расслабляет и получается, что пустые компании попадают на эти конкурсы, имея за собой в лучшем случае 10 тысяч рублей уставных фондов. – говорит Званок.

В качестве примера директор рынка привел улицу Черняховского в Калининграде.

- Там тротуар такой, что все, что происходит в ливни и дожди, уже попало на экраны и в Youtube. Просто стыдно за тех людей, - говорит он. - Даже пришлось с ними познакомиться и понять, кто это такие и кто у них работает. Потому что это все-таки территория, прилегающая к рынку. Вывод – я бы им деньги не давал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Званок – о валютчиках у Центрального рынка: «Мы с ними безуспешно боремся уже 11 лет»
В центре Калининграда хотят организовать целую улицу со стрит-фуд кафе
Палатки с янтарем от Башни «Врангель» планируют перенести
Директор Центрального рынка Калининграда: «Столица картофеля – не Белоруссия»
Воинственный фасад, внутри стиль лофт: Что известно о будущем торговом комплексе «Форт» в центре Калининграда
Возле Центрального рынка в Калининграде археологи нашли старинную посуду и мундштуки
Сергей Званок: Мы делаем все, чтобы безопасность на Центральном рынке Калининграда была максимальной
Калининградец отсудил у коммунальщиков 140 тысяч за затопленную квартиру
На участке Московского проспекта временно закроют две полосы движения
На парковке около ДС «Юность» в Калининграде сгорел автомобиль
На улице Емельянова в Калининграде сбили пешехода
Житель Гурьевска угрожал соседу охотничьим ружьем
В Калининграде на отремонтированных улицах установили бракованные люки
В Калининградской области за неделю 60 человек пострадали от укусов клещей
Жителя Омска отправили в колонию за избиение калининградца кирпичом
В Калининград приедет сценарист фильма «Викинг»
В Калининград не пустили 20 тонн сухофруктов из Узбекистана
В Зеленоградске из моря достали остатки довоенного променада
Калининградец разбил окна в квартире своего отца
Команда «Локомотив – Калининградская область» побеждает в играх Кубка России
Житель Калининграда выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей
В Неманском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали 19 незаконных свалок
В Правдинске «Митсубиси» врезалась в дерево: пострадали два человека
В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов
Под Калининградом на стройплощадке разбился насмерть 22-летний рабочий