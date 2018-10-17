2018-10-17T23:30:01+03:00
Общество

Сергей Званок – о валютчиках у Центрального рынка: «Мы с ними безуспешно боремся уже 11 лет»

Директор считает, что нужно сделать все, чтобы их не было
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Люди, которые занимаются обменом валюты у входа в Центральный рынок, должны покинуть свои места. Так считает директор Центрального рынка Сергей Званок, который побывал в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.

- Это наросло 25 лет назад. Многие это называют элементом дополнительной услуги. Я, как офицер, который имел отношение к силовым структурам, понимаю, что все возможно в этой жизни. Но почему они там стоят до сих пор – я не могу получить ответа. Прошло много начальников полиции, много уважаемых людей, и губернатор у нас часто проезжает на велосипеде и грозит пальцем. Но по каким-то непонятным законам они там находятся, - говорит Сергей Званок.

По словам директора, эти люди стоят за пределами рынка и выдают всякий раз себя за его обычных посетителей. А если и исчезают, то лишь периодически и на какое-то время.

- Они очень хорошо знают законы. Они уже не раз отсидели в местах… Это ребята очень маханые, ими нужно заниматься специально. Сегодня огромный ресурс, чтобы этого «нароста» больше не было. А мы поможем во всем, - говорит Сергей Званок и уже за эфиром отмечет, что с валютчиками у Центрального рынка идет более чем 10-летняя борьба. - Мы с ними боремся 11 лет. Они источник конфликтов, ссор и драк. И мы ежемесячно пишем письма в полицию. Пока безуспешно.

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