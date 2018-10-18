В Гурьевске горела фабрика по производству шоколада

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-18T10:06:29+03:00

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В среду, 17 октября, утром, в Гурьевске случился пожар в здании на улице Гранитной, где занимаются производством шоколада. На часах было 08:15, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном здании из сэндвич-панелей сгорела дробильная машина и вытяжка. Огонь уничтожил также готовую шоколадную продукцию.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали 14 человек и 3 единиц техники.