В Гурьевске горела фабрика по производству шоколада
Пожар случился на улице Гранитной
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В среду, 17 октября, утром, в Гурьевске случился пожар в здании на улице Гранитной, где занимаются производством шоколада. На часах было 08:15, когда поступило сообщение о возгорании.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном здании из сэндвич-панелей сгорела дробильная машина и вытяжка. Огонь уничтожил также готовую шоколадную продукцию.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвовали 14 человек и 3 единиц техники.