2018-10-18T10:06:29+03:00
Происшествия

В Гурьевске горела фабрика по производству шоколада

Пожар случился на улице Гранитной
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В среду, 17 октября, утром, в Гурьевске случился пожар в здании на улице Гранитной, где занимаются производством шоколада. На часах было 08:15, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном здании из сэндвич-панелей сгорела дробильная машина и вытяжка. Огонь уничтожил также готовую шоколадную продукцию.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали 14 человек и 3 единиц техники.

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