Калининградская область вошла в топ-5 самых популярных курортных регионов России

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-18T10:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные курортные регионы России в 2018 году. Рейтинг был составлен по данным броней жилья туристами продолжительностью от пяти и более ночей.

В первую пятерку самых популярных у туристов курортных регионов России вошли Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, Калининградская область и Оренбургская область.

По данным Tvil.ru, в Краснодарском крае туристы бронировали проживание в среднем на 9,5 ночей и тратили на аренду жилья в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, в Крыму - на 10 ночей (2,3 тысячи рублей), в Ставрополье - на 8 ночей (1,7 тысяча рублей), в Калининградской области - на 6 ночей (2,5 тысячи рублей) и в Оренбургской области - на 5 ночей (1,8 тысяч рублей).