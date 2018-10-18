2018-10-18T10:09:05+03:00
Туризм

Калининградская область вошла в топ-5 самых популярных курортных регионов России

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные курортные регионы России в 2018 году. Рейтинг был составлен по данным броней жилья туристами продолжительностью от пяти и более ночей.

В первую пятерку самых популярных у туристов курортных регионов России вошли Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, Калининградская область и Оренбургская область.

По данным Tvil.ru, в Краснодарском крае туристы бронировали проживание в среднем на 9,5 ночей и тратили на аренду жилья в среднем 2,4 тысячи рублей в сутки, в Крыму - на 10 ночей (2,3 тысячи рублей), в Ставрополье - на 8 ночей (1,7 тысяча рублей), в Калининградской области - на 6 ночей (2,5 тысячи рублей) и в Оренбургской области - на 5 ночей (1,8 тысяч рублей).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Музее Мирового океана начали монтаж скелета серого кита
Калининградец отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево
Под Черняховском автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб
В Калининграде появится центр по вопросам развития городской среды
С начала года в Калининградской области пьяные водители устроили 60 ДТП
Суд обязал администрацию Черняховска сделать уличное освещение в поселке
В Калининградской области приведено в норму около 60 процентов дорог
Рольбинов: В ближайшие годы приоритетом будет ремонт дорог регионального и местного значения
Калининградский спортсмен выиграл серебро чемпионата Европы по жиму штанги
В Калининграде 22 дома отключили от газа
На ул. Гагарина в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде на четырех улицах отключено электричество
«Шагнул под машину»: На ул. Пролетарской чуть не сбили мальчика 2,5 лет
Помимо срока за кражу калининградца накажут за юного подельника
На Моспроспекте открыли все полосы движения
В Гурьевске горела фабрика по производству шоколада
Сергей Званок – о валютчиках у Центрального рынка: «Мы с ними безуспешно боремся уже 11 лет»
Сергей Званок рассказал, как бороться с «нерадивыми подрядчиками» в Калининграде
В центре Калининграда хотят организовать целую улицу со стрит-фуд кафе
Палатки с янтарем от Башни «Врангель» планируют перенести
Директор Центрального рынка Калининграда: Столица картофеля – не Белоруссия
Воинственный фасад, внутри стиль лофт: Что известно о будущем торговом комплексе «Z-Форт» в центре Калининграда