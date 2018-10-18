На Моспроспекте открыли все полосы движения

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-18T10:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На Московском проспекте сняты ограничения движения транспорта. На улице открыты все полосы, возобновилось движение троллейбусов, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне днем на участке Московского проспекта были закрыты две из трех полос в районе эстакадного моста. Временное ограничение движения вводилось для обеспечения доступа специалистов в подмостовое пространство эстакадного моста для проведения обследования поврежденной балки.

По итогам первичного обследования было принято решение снизить нагрузку на поврежденную балку. Поэтому с 18 октября на эстакадном мосту временно закрывают для машин около 25 метров проезжей части над вторым пролетом моста (над Московским проспектом) по крайней правой полосе при движении в центр города.