Помимо срока за кражу калининградца накажут за юного подельника

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-18T10:12:48+03:00

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Решив угнать велосипед, который присмотрел на лестничной площадке одного из домов по улице Ленина в Балтийске, 20-летний местный оболтус взял с собой на «дело» 17-летнего приятеля.

Последний то ли стоял на шухере, то ли выполнил основную часть работы – теперь уж и не важно. Важно то, что теперь, помимо положенного по закону срока за кражу, старшему из парней грозит еще и «пятерик» за, пользуясь формулировкой статьи 150 УК РФ, «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

«Не имеете права, я малолетка!»