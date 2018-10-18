2018-10-18T10:38:50+03:00
Происшествия

«Шагнул под машину»: На ул. Пролетарской чуть не сбили мальчика 2,5 лет

Маму ребенка удалось отыскать у Нижнего озера
Александр КАТЕРУША
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На улице Пролетарской под колеса машины едва не попал малолетний ребенок. Об инциденте, который случился в минувшую среду, 17 октября, вечером, рассказали очевидцы в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в соцсетях.

«Еду на служебной машине по службе и тут сюрприз. На перекрестке Пролетарской под машину вышагивает малыш лет 2,6. Один!!! На проезжей части. Кричу водителю: «Тормози!». Выбежала. Мальчик стоит испуганный. Рядом никого», – пишет участница группы.

По ее словам около 10 минут пытались отыскать родителей мальчика, но безуспешно.

«Вызвали полицию. Приехали минут через 40. Мальчика так никто и не искал. Опросили, поблагодарили. Сказали, что мама на озере с двумя гуляла, за одним не уследила. Пока опрашивали, так мама и не прибежала», - пишет очевидец.

По ее словам мама ждала Ваню (так зовут ребенка) на детской площадке «Кораблик» возле озера.

«Не осуждаю, но сижу в шоке. Я бы за это время пять раз с криками вокруг весь район бы обежала. А тут сидит и ждет. Главное хорошо, что все хорошо», - заключила женщина.

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