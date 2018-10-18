В Калининграде на четырех улицах отключено электричество

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-18T10:30:46+03:00

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В Калининграде в течение дня из-за проведения ремонтных работ приостановлена подача электроэнергии на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Тенистая аллея 5-9а, 12, 13-19, 14а-в, пр-т Победы 116, 124-126, 130-142, 140а, 144а-г, ул. Брусничная 1-5, 2-6, 2а, 2б, 8.

Холодный воды до 18 часов не будет на пр-те Победы 130-142, 144а-г и ул. Брусничной 2, до 17 часов - на ул. Машиностроительной 60-64, 68-72, 110-116, 158-172 и ул. Батальной 67, 67а.