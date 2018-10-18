В Калининграде 22 дома отключили от газа

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-18T10:36:49+03:00

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В Калининграде отключена подача газа в 22 домах в разных районах города. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего нет газа в 252 квартирах по адресам:

Ленинский пр-т 14 (16 квартир)

Ленинский пр-т 10, 12 (34 квартиры)

ул. Станочная 8 (4 квартиры)

ул. Береговая 32 (3 квартиры)

ул. Печатная 2 (6 квартир)

ул. Римского-Корсакова 1 (3 квартиры)

ул. Л. Голикова 18 (2 квартиры)

Советский пр-т 116 (9 квартир)

ул. Черняховского 60 (13 квартир)

ул. Печатная 17 (9 квартир)

ул. Чекистов 77, 79 (5 квартир)

ул. Самаркандская 14 (3 квартиры)

ул. Горького 26 (20 квартир)

ул. А. Невского 36 (2 квартиры)

ул. Шиллера 16 (6 квартир)

ул. Чайковского 38, 40 ( 12 квартир)

ул. П. Морозова 152 (12 квартир)

ул. Косм. Леонова 27 (12 квартир)

ул. Косм. Леонова 27а (19 квартир)

ул. Красносельская 89 (50 квартир)