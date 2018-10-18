2018-10-18T10:36:49+03:00
Общество

В Калининграде 22 дома отключили от газа

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде отключена подача газа в 22 домах в разных районах города. Как сообщает пресс-служба мэрии, всего нет газа в 252 квартирах по адресам:

Ленинский пр-т 14 (16 квартир)

Ленинский пр-т 10, 12 (34 квартиры)

ул. Станочная 8 (4 квартиры)

ул. Береговая 32 (3 квартиры)

ул. Печатная 2 (6 квартир)

ул. Римского-Корсакова 1 (3 квартиры)

ул. Л. Голикова 18 (2 квартиры)

Советский пр-т 116 (9 квартир)

ул. Черняховского 60 (13 квартир)

ул. Печатная 17 (9 квартир)

ул. Чекистов 77, 79 (5 квартир)

ул. Самаркандская 14 (3 квартиры)

ул. Горького 26 (20 квартир)

ул. А. Невского 36 (2 квартиры)

ул. Шиллера 16 (6 квартир)

ул. Чайковского 38, 40 ( 12 квартир)

ул. П. Морозова 152 (12 квартир)

ул. Косм. Леонова 27 (12 квартир)

ул. Косм. Леонова 27а (19 квартир)

ул. Красносельская 89 (50 квартир)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Музее Мирового океана начали монтаж скелета серого кита
Калининградец отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево
Под Черняховском автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб
В Калининграде появится центр по вопросам развития городской среды
С начала года в Калининградской области пьяные водители устроили 60 ДТП
Суд обязал администрацию Черняховска сделать уличное освещение в поселке
В Калининградской области приведено в норму около 60 процентов дорог
Рольбинов: В ближайшие годы приоритетом будет ремонт дорог регионального и местного значения
Калининградский спортсмен выиграл серебро чемпионата Европы по жиму штанги
На ул. Гагарина в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде на четырех улицах отключено электричество
«Шагнул под машину»: На ул. Пролетарской чуть не сбили мальчика 2,5 лет
Помимо срока за кражу калининградца накажут за юного подельника
На Моспроспекте открыли все полосы движения
Калининградская область вошла в топ-5 самых популярных курортных регионов России
В Гурьевске горела фабрика по производству шоколада
Сергей Званок – о валютчиках у Центрального рынка: «Мы с ними безуспешно боремся уже 11 лет»
Сергей Званок рассказал, как бороться с «нерадивыми подрядчиками» в Калининграде
В центре Калининграда хотят организовать целую улицу со стрит-фуд кафе
Палатки с янтарем от Башни «Врангель» планируют перенести
Директор Центрального рынка Калининграда: Столица картофеля – не Белоруссия
Воинственный фасад, внутри стиль лофт: Что известно о будущем торговом комплексе «Z-Форт» в центре Калининграда