Калининградский спортсмен выиграл серебро чемпионата Европы по жиму штанги

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-18T10:38:09+03:00

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Чемпионат Европы по жму штанги лежа в Люксембурге собрал 200 спортсменов из 20 стран.

В составе сборной России выступило сразу два калининградца: Олег Смирнов и Дмитрий Лучкин.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, статус одного из фаворитов соревнований подтвердил чемпион мира Олег Смирнов, который в лучшей попытке отжал от груди штангу весом 192,5 кг и уступил победителю из Украины ровно 5 кг.

Дмитрий Лучкин стал четвертым в своей весовой категории.

Он, напомним, в этом же году взял бронзу чемпионата Европы по классическому жиму штанги лежа. Отличие этих видов спорта кроется только в наличии или отсутствии специальной майки, армирующей мышцы атлета и позволяющей демонстрировать максимум возможностей тренированного организма.