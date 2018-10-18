Калининградский спортсмен выиграл серебро чемпионата Европы по жиму штанги
Чемпионат Европы по жму штанги лежа в Люксембурге собрал 200 спортсменов из 20 стран.
В составе сборной России выступило сразу два калининградца: Олег Смирнов и Дмитрий Лучкин.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, статус одного из фаворитов соревнований подтвердил чемпион мира Олег Смирнов, который в лучшей попытке отжал от груди штангу весом 192,5 кг и уступил победителю из Украины ровно 5 кг.
Дмитрий Лучкин стал четвертым в своей весовой категории.
Он, напомним, в этом же году взял бронзу чемпионата Европы по классическому жиму штанги лежа. Отличие этих видов спорта кроется только в наличии или отсутствии специальной майки, армирующей мышцы атлета и позволяющей демонстрировать максимум возможностей тренированного организма.