Рольбинов: В ближайшие годы приоритетом будет ремонт дорог регионального и местного значения

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-18T10:44:11+03:00

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На ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» в Калининградской области в 2019 году будет выделено более 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера Александра Рольбинова, в ближайшие годы приоритетом будет ремонт и реконструкция дорог регионального и местного значения. Он отметил, что за последние пять лет из регионального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей муниципалитетам на ремонт 258 дорожных объектов – это ремонт и реконструкция центральных улиц городов, сельских дорог, мостов, оборудование пешеходных переходов к детским садам и школам.

- Важно не только строить и ремонтировать дороги, но и принимать все меры для того, чтобы их сохранить. С этой целью в Калининградской области к концу текущего года будет построено десять пунктов автоматического весогабаритного контроля, в результате автопредприятия стали на порядок меньше нарушать правила перевозки тяжеловесных грузов, - сказал Александр Рольбинов.