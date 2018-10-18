В Калининградской области приведено в норму около 60 процентов дорог

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-18T10:55:40+03:00

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В Калининградской области благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» привели в нормативное состояние более 58 процентов дорог. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов, выступая на форуме «Дороги».

- Общая протяженность дорог, входящих в Калининградскую городскую агломерацию, составляет 1120 км. Сюда входят объекты 14 муниципалитетов региона. В 2018 году благодаря реализации федерального приоритетного проекта соответствует нормативу уже более 58% трасс, - сказал Рольбинов.

По словам вице-премьера, наибольший фронт работ был развернут в Калининграде. До 2025 года к нормативному состоянию дожно быть приведено 85% дорог.