Суд обязал администрацию Черняховска сделать уличное освещение в поселке
В Черняховске суд обязал местную администрацию установить уличное освещение на участке дороги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки прокуратура обнаружила, что на 400-метровом участке дороги Ульяново – Маевка- Высокое по ул. Совхозной от поворота на ул. Майская до дома № 15 по ул. Совхозной отсутствует искусственное освещение.
- Отсутствие уличного освещения нарушает права граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток, а также на безопасность дорожного движения, - заявили в прокуратуре.
Прокурор Черняховска обратился с иском в суд с требованием обязать администрацию установить освещение. Суд требования удовлетворил и обязал чиновников решить вопрос до 1 марта 2019 года.