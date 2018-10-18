Суд обязал администрацию Черняховска сделать уличное освещение в поселке

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-18T11:27:23+03:00

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В Черняховске суд обязал местную администрацию установить уличное освещение на участке дороги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура обнаружила, что на 400-метровом участке дороги Ульяново – Маевка- Высокое по ул. Совхозной от поворота на ул. Майская до дома № 15 по ул. Совхозной отсутствует искусственное освещение.

- Отсутствие уличного освещения нарушает права граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток, а также на безопасность дорожного движения, - заявили в прокуратуре.

Прокурор Черняховска обратился с иском в суд с требованием обязать администрацию установить освещение. Суд требования удовлетворил и обязал чиновников решить вопрос до 1 марта 2019 года.