С начала года в Калининградской области пьяные водители устроили 60 ДТП
С начала года в Калининградской области зарегистрировано 60 ДТП с участием пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
В этих авариях погибли 15 человек, 80 человек получили ранения различной степени тяжести.
Сотрудники ГИБДД за это время задержали 2960 водителей, которые либо управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.
В Госавтоинспекции напоминают, что штраф за пьяное вождение составляет 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет. Повторное пьяное вождение влечет за собой уже уголовную ответственность.