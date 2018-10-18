С начала года в Калининградской области пьяные водители устроили 60 ДТП

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-18T11:37:54+03:00

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С начала года в Калининградской области зарегистрировано 60 ДТП с участием пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

В этих авариях погибли 15 человек, 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД за это время задержали 2960 водителей, которые либо управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.

В Госавтоинспекции напоминают, что штраф за пьяное вождение составляет 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет. Повторное пьяное вождение влечет за собой уже уголовную ответственность.