2018-10-18T11:46:07+03:00
Общество

В Калининграде появится центр по вопросам развития городской среды

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На базе БФУ им. Канта появится центр по вопросам развития городской среды. Как сообащет пресс-служба регионального праивтельства, центр будет помогать муниципалитетам в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», вовлекать в него добровольцев, профильных студентов, экспертов в области благоустройства.

- Деятельность центров заключается в улучшении качества проектов в сфере городской среды. Это касается благоустройства дворовых и общественных пространств: от скамеек до ландшафта. Центр будет отвечать за идеи, концепции проектов, работу с населением», – рассказал представитель Минстроя Олег Зоря.

Центр объединит архитекторов, урбанистов, социологов, добровольцев, региональный минстрой, администрации муниципалитетов, технадзор, службы заказчика. Ключевым направлением в этой работе станет привлечение молодежи.

- Молодые люди всегда в курсе последних тенденций, новаций. Мы будем использовать их наработки, внедрять их в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Молодой специалист не всегда может разработать проектную документацию согласно СНИПам и ГОСТу. Поэтому, получив его идею, будем все вместе воплощать ее в жизнь», – добавил врио министра строительства Калининградской области Сергей Черномаз.

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