2018-10-18T12:10:27+03:00
Происшествия

Под Черняховском автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 61-м километре автодороги Калининград-Нестеров.60-летний водитель «Сузуки» не справился с управлением на прямом участке дороги и врезался в придорожное ограждение.

- К моменту приезда автомобиля скорой помощи водитель скончался на месте происшествия, - сообщили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти водителя.

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