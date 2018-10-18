Калининградец отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-18T12:05:49+03:00

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Житель Калининграда отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

В августе прошлого года на улице Красносельской дерево упало на три автомобиля, в том числе, на «Фольксваген» калининградца. Автомобиль получил технические повреждения, восстановительный ремонт обошелся в 47 тысяч рублей.

Мужчина подал в суд на ООО «ЖЭУ Вагоностроитель», посчитав, что управляющая компания должна нести ответственность за инцидент.

Суд установил, что дерево, упавшее на автомобиль, находилось в неудовлетворительном состоянии, на нем имелись спилы, корни были оголены. И взыскал с коммунальщиков материальный ущерб в размере 46 966 рублей, расходы на проведение оценки в размере 4 000 рублей, а также судебный расходы – 4 276, 38 рублей.