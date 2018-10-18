2018-10-18T12:05:49+03:00
Общество

Калининградец отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Житель Калининграда отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

В августе прошлого года на улице Красносельской дерево упало на три автомобиля, в том числе, на «Фольксваген» калининградца. Автомобиль получил технические повреждения, восстановительный ремонт обошелся в 47 тысяч рублей.

Мужчина подал в суд на ООО «ЖЭУ Вагоностроитель», посчитав, что управляющая компания должна нести ответственность за инцидент.

Суд установил, что дерево, упавшее на автомобиль, находилось в неудовлетворительном состоянии, на нем имелись спилы, корни были оголены. И взыскал с коммунальщиков материальный ущерб в размере 46 966 рублей, расходы на проведение оценки в размере 4 000 рублей, а также судебный расходы – 4 276, 38 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Музее Мирового океана начали монтаж скелета серого кита
Под Черняховском автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб
В Калининграде появится центр по вопросам развития городской среды
С начала года в Калининградской области пьяные водители устроили 60 ДТП
Суд обязал администрацию Черняховска сделать уличное освещение в поселке
В Калининградской области приведено в норму около 60 процентов дорог
Рольбинов: В ближайшие годы приоритетом будет ремонт дорог регионального и местного значения
Калининградский спортсмен выиграл серебро чемпионата Европы по жиму штанги
В Калининграде 22 дома отключили от газа
На ул. Гагарина в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде на четырех улицах отключено электричество
«Шагнул под машину»: На ул. Пролетарской чуть не сбили мальчика 2,5 лет
Помимо срока за кражу калининградца накажут за юного подельника
На Моспроспекте открыли все полосы движения
Калининградская область вошла в топ-5 самых популярных курортных регионов России
В Гурьевске горела фабрика по производству шоколада
Сергей Званок – о валютчиках у Центрального рынка: «Мы с ними безуспешно боремся уже 11 лет»
Сергей Званок рассказал, как бороться с «нерадивыми подрядчиками» в Калининграде
В центре Калининграда хотят организовать целую улицу со стрит-фуд кафе
Палатки с янтарем от Башни «Врангель» планируют перенести
Директор Центрального рынка Калининграда: Столица картофеля – не Белоруссия
Воинственный фасад, внутри стиль лофт: Что известно о будущем торговом комплексе «Z-Форт» в центре Калининграда