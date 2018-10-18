2018-10-18T12:39:58+03:00
Общество

В Музее Мирового океана начали монтаж скелета серого кита

Он появится в экспозиции «Глубина»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей мирового океана
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Собирать скелет огромного серого кита в калининградском Музее Мирового океана будут несколько дней. По планам он станет еще одной точкой притяжения в экспозиции «Глубина». Временно 12-метровый кит весом более тонны расположится под лестницей.

Уже после завершения строительства корпуса-шара «Планета Океан», скелеты серого кита и кашалота перевезут туда. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Скелет кита прибыл в Калининград в январе прошлого года с Арктического побережья. Останкам морского млекопитающего пришлось совершить путешествие, продлившееся более двух месяцев.

После доставки специалисты реставрировали все 82 фрагмента скелета и восстанавливали недостающие части.

Отметим, в экспозиции «Глубина» уже есть скелет и эмбрион кашалота. Там же - настоящее сердце серого кита и коллекция китовых усов.

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