2018-10-18T15:03:57+03:00
Общество

В Калининграде напишут большой этнографический диктант

Проверить свои знания можно будет на 16 площадках
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская область в третий раз примет участие во всероссийской акции - этнографический диктант напишем 2 ноября. Он пройдет на 16 площадках в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По мнению организаторов акции, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, привлечет внимание к этнографии как науке.

Задания диктанта будут состоять из тридцати вопросов: двадцати общих и десяти региональных.

В прошлом году диктант написали более полутора тысяч жителей области. В России и за рубежом всего в масштабной акции приняли участие 367 тысяч человек на 2 600 площадках.

О местах проведения и правилах – на официальном сайте акции.

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