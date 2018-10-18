В Калининграде напишут большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-18T15:03:57+03:00

Проверить свои знания можно будет на 16 площадках

Изменить размер текста: A A

Калининградская область в третий раз примет участие во всероссийской акции - этнографический диктант напишем 2 ноября. Он пройдет на 16 площадках в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По мнению организаторов акции, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, привлечет внимание к этнографии как науке.

Задания диктанта будут состоять из тридцати вопросов: двадцати общих и десяти региональных.

В прошлом году диктант написали более полутора тысяч жителей области. В России и за рубежом всего в масштабной акции приняли участие 367 тысяч человек на 2 600 площадках.

О местах проведения и правилах – на официальном сайте акции.