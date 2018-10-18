Калининградцев приглашают спасать каштаны от вредителя

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-18T15:39:26+03:00

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В этот раз городские субботники в Калининграде 20 и 27 октября посвятят спасению каштанов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала сопредседатель регионального отделения группы «Экозащита!» Александра Королева.

- Все заметили, что наши каштаны болеют уже много лет. Проводя работу несколько лет мы выяснили, что самый простой и дешевый способ спасти их — уборка зараженной листвы. В опавшей листве куколки моли зимуют, весной оттуда вылетают бабочки, превращаются в гусениц, которые прогрызают лист изнутри. Если листья убрать и вывезти (лучше сжечь, но в пределах города это невозможно), то моль погибнет, - рассказала Королева.

К участию в субботниках приглашают всех неравнодушных горожан. Приехать нужно по одному из адресов: Фестивальная аллея, проспект Калинина, сквер Энергетиков, сквер между ул. Гаражной и Горького. Мешки, перчатки, грабли и трактор для вывоза листвы предоставляет администрация города. Кстати, помочь каштанам можно и самостоятельно: соберите опавшую листву в пластиковые мешки, тщательно завяжите их и отправьте на свалку.