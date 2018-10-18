Льготные авиаперелеты в Калининград обещают сделать круглогодичным

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-18T15:51:19+03:00

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Субсидирование авиаперевозок в Калининград будет осуществляться круглый год. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Сообщается, что соответствующие изменения в программу льготных авиаперевозок вступят в силу в этом году. Сейчас программа действует с 1 марта по 1 декабря, новые сроки программы – с 1 января по 31 декабря.

Сейчас купить льготные билеты могут граждане до 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. а также инвалиды любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Росавиация также предлагает разрешить покупать льготные авиабилеты членам многодетных семей.