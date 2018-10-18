2018-10-18T15:55:03+03:00
Общество

В Балтийске полицейские задержали веловора

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балтийске сотрудники уголовного розыска задержали веловора. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

48-летний мужчина украл велосипед, который оставили около магазина. При обыске в его квартире обнаружили украденный велосипед, а также еще один велосипед, который был похищен аналогичным способом.

Полицейские разыскали владельцев, и передали им изъятые транспортные средства.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде организацию «Право на жизнь» подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей
С мая по сентябрь Калининградскую область посетили 733 тыс туристов
На Куршской косе высадят 7 тысяч сосен
Калининградец разбил в своей квартире плантацию конопли
В Черняховске многодетная мать получила 7,5 лет колонии за 17 краж и мошенничеств
Под Багратионовском два автомобиля вылетели в кювет, третий врезался в дерево
Двоих калининградцев будут судить за купленную инвалидность
Льготные авиаперелеты в Калининград обещают сделать круглогодичным
Калининградцев приглашают спасать каштаны от вредителя
В Калининграде напишут большой этнографический диктант
В Музее Мирового океана начали монтаж скелета серого кита
Калининградец отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево
Под Черняховском автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб