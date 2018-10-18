В Балтийске полицейские задержали веловора

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-18T15:55:03+03:00

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В Балтийске сотрудники уголовного розыска задержали веловора. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

48-летний мужчина украл велосипед, который оставили около магазина. При обыске в его квартире обнаружили украденный велосипед, а также еще один велосипед, который был похищен аналогичным способом.

Полицейские разыскали владельцев, и передали им изъятые транспортные средства.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».