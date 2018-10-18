2018-10-18T16:07:11+03:00
Общество

Двоих калининградцев будут судить за купленную инвалидность

Виктор Сергеев
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Двоих жителей Калининграда будут судить за мошенничество при получении выплат. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчины по подложным документам получили группу инвалидность, а затем оформили пенсии по инвалидности.

Два факта незаконного установления инвалидности были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Суд уже взыскал с одного из «инвалидов» 210 тысяч рублей, которые он получил в качестве пенсии. Исковое заявление о взыскании денег с другого «инвалида» находится на рассмотрении. Также на них завели уголовные дела по ст159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

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