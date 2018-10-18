2018-10-18T16:35:09+03:00
Происшествия

Под Багратионовском два автомобиля вылетели в кювет, третий врезался в дерево

Виктор Сергеев
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Фото: Роман ШаровскийФото: Роман ШаровскийФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Багратионовском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Авария произошла в районе поселка Невское. В результате столкновения микроавтобус и внедорожник съехали в кювет, третий автомобиль – «Рено», врезался в дерево.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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