Под Багратионовском два автомобиля вылетели в кювет, третий врезался в дерево

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-18T16:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Авария произошла в районе поселка Невское. В результате столкновения микроавтобус и внедорожник съехали в кювет, третий автомобиль – «Рено», врезался в дерево.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.