Под Багратионовском два автомобиля вылетели в кювет, третий врезался в дерево
Фото: Роман ШаровскийФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Багратионовском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.
Авария произошла в районе поселка Невское. В результате столкновения микроавтобус и внедорожник съехали в кювет, третий автомобиль – «Рено», врезался в дерево.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.