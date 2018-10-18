2018-10-18T16:43:15+03:00
Общество

В Черняховске многодетная мать получила 7,5 лет колонии за 17 краж и мошенничеств

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске к 7,5 годам лишения свободы приговорили многодетную мать за серию имущественных преступлений. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В течение трех лет 31-летняя женщина совершила 17 краж и мошенничеств. При этом, четыре преступления она совершила во время испытательного срока. Общий ущерб от ее действий составил около 2 млн рублей.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Троих ее детей передали органам опеки и попечительства.

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