В Черняховске многодетная мать получила 7,5 лет колонии за 17 краж и мошенничеств
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске к 7,5 годам лишения свободы приговорили многодетную мать за серию имущественных преступлений. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
В течение трех лет 31-летняя женщина совершила 17 краж и мошенничеств. При этом, четыре преступления она совершила во время испытательного срока. Общий ущерб от ее действий составил около 2 млн рублей.
Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Троих ее детей передали органам опеки и попечительства.