2018-10-18T16:53:01+03:00
Общество

Калининградец разбил в своей квартире плантацию конопли

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Житель Калининграда разбил в своей квартире плантацию конопли. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний мужчина вырастил 21 куст конопли общей массой более 800 граммов.

- Злоумышленник выращивал запрещенные растения по инструкции. Для того чтобы конопля быстрее росла, он создал в комнате благоприятный для нее микроклимат и регулярно удобрял почву. Кроме того, полицейские обнаружили в квартиресобранные им грибы, которые он готовил для последующего употребления в качестве галлюциногенного наркотика, - сообщили в полиции.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде организацию «Право на жизнь» подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей
С мая по сентябрь Калининградскую область посетили 733 тыс туристов
На Куршской косе высадят 7 тысяч сосен
В Черняховске многодетная мать получила 7,5 лет колонии за 17 краж и мошенничеств
Под Багратионовском два автомобиля вылетели в кювет, третий врезался в дерево
Двоих калининградцев будут судить за купленную инвалидность
В Балтийске полицейские задержали веловора
Льготные авиаперелеты в Калининград обещают сделать круглогодичным
Калининградцев приглашают спасать каштаны от вредителя
В Калининграде напишут большой этнографический диктант
В Музее Мирового океана начали монтаж скелета серого кита
Калининградец отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево
Под Черняховском автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб