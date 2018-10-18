Калининградец разбил в своей квартире плантацию конопли

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-18T16:53:01+03:00

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Житель Калининграда разбил в своей квартире плантацию конопли. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний мужчина вырастил 21 куст конопли общей массой более 800 граммов.

- Злоумышленник выращивал запрещенные растения по инструкции. Для того чтобы конопля быстрее росла, он создал в комнате благоприятный для нее микроклимат и регулярно удобрял почву. Кроме того, полицейские обнаружили в квартиресобранные им грибы, которые он готовил для последующего употребления в качестве галлюциногенного наркотика, - сообщили в полиции.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», ему грозит до двух лет лишения свободы.