На Куршской косе высадят 7 тысяч сосен

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-18T17:14:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На Куршской косе на месте большого пожара 2014 года в окрестностях поселка Морское восстанавливают лес на вершине дюны. Так, в пятницу 19 октября будет высажено 7 тысяч саженцев сосны. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, площадь лесопосадок составит 2 га.

- Мы уже в третий раз будем сажать лес через интернет-сервис «Маракуйя» (российская технология, онлайн-сервис по посадке лесов). В 2014 году было высажено более 7 тысяч саженцев в двух кварталах, предварительно расчищенных от пожароопасной сосны горной, в 2015 году – более 4 тысяч сосен и елей на месте поврежденного бобрами участка леса, - рассказал директор национального парка Анатолий Калина.

Данные об участках леса, пораженных болезнями или пожарами, на особо охраняемых природных территориях предоставляет минприроды РФ.

В течение четырех лет специалисты нацпарка проводили подготовительные работы по восстановлению почвенного покрова на поврежденном огнем участке, высаживали лес на склонах пострадавшей дюны.