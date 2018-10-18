СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-18T18:07:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С мая по сентябрь Калининградскую область посетили 733 тыс туристов, в основном, благодаря проведению в Калининграде матчей ЧМ по футболу и хорошей погодой. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Сезон оказался действительно удачным, и он продолжается. По нашим данным, за май-сентябрь нашу область посетили 733 тысячи туристов. Из них, по уточненным данным, в период проведения матчей ЧМ-2018 приехали 260 тысяч, – сообщил Андрей Ермак.

Он добавил, что средняя загрузка гостиниц, хостелов и гостевых домов в высокий сезон составила 63,5%. В дни матчей нагрузка на гостиницы была пиковой, и в радиусе условных 50 километров от Калининграда она составила 100 %.