2018-10-18T18:07:34+03:00
Общество

С мая по сентябрь Калининградскую область посетили 733 тыс туристов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С мая по сентябрь Калининградскую область посетили 733 тыс туристов, в основном, благодаря проведению в Калининграде матчей ЧМ по футболу и хорошей погодой. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Сезон оказался действительно удачным, и он продолжается. По нашим данным, за май-сентябрь нашу область посетили 733 тысячи туристов. Из них, по уточненным данным, в период проведения матчей ЧМ-2018 приехали 260 тысяч, – сообщил Андрей Ермак.

Он добавил, что средняя загрузка гостиниц, хостелов и гостевых домов в высокий сезон составила 63,5%. В дни матчей нагрузка на гостиницы была пиковой, и в радиусе условных 50 километров от Калининграда она составила 100 %.

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