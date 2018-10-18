В Калининграде организацию «Право на жизнь» подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:18 2018-10-18T18:20:15+03:00

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что некие должностные лица общественной организации предоставили недостоверные сведения по исполнению контрактов по отлову и содержанию бездомных животных. По версии следствия, сотрудники организации «по своему усмотрению» потратили более 1 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в органах прокуратуры.