На премьере спектакля Евгения Гришковца в Калининграда выключился свет

18 Окт. 20:35 2018-10-18T21:12:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьерный показ моноспектакля Евгения Гришковца "Предисловие к роману" в Калининградском областном драматическом театре начался неожиданно. Как сообщили "КП" очевидцы, в зрительном зале выключился свет. "Все включили фонарики на мобильных, - рассказывают зрители. - Гришковца не было несколько минут, которых как раз хватило на традиционный конферанс автора и актера в одном лице. Потом автор предложил всем погулять минут 15-20. Вся аппаратура не работала".

Зрители начали уже расходиться, но минут через пять свет появился. После этого работники начали настраивать аппаратуру.

- За две тысячи спектаклей, которые я отыграл, такое случается в первый раз, - сказал Евгений Гришковец.

В итоге спектакль начался в 20.10, то есть на час с лишним позже заявленного времени.