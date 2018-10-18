2018-10-18T21:12:19+03:00
Звезды

На премьере спектакля Евгения Гришковца в Калининграда выключился свет

Кирилл Алексеев
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..Фото: Сергей Богров
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Премьерный показ моноспектакля Евгения Гришковца "Предисловие к роману" в Калининградском областном драматическом театре начался неожиданно. Как сообщили "КП" очевидцы, в зрительном зале выключился свет. "Все включили фонарики на мобильных, - рассказывают зрители. - Гришковца не было несколько минут, которых как раз хватило на традиционный конферанс автора и актера в одном лице. Потом автор предложил всем погулять минут 15-20. Вся аппаратура не работала".

Зрители начали уже расходиться, но минут через пять свет появился. После этого работники начали настраивать аппаратуру.

- За две тысячи спектаклей, которые я отыграл, такое случается в первый раз, - сказал Евгений Гришковец.

В итоге спектакль начался в 20.10, то есть на час с лишним позже заявленного времени.

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