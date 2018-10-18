На премьере спектакля Евгения Гришковца в Калининграда выключился свет
Премьерный показ моноспектакля Евгения Гришковца "Предисловие к роману" в Калининградском областном драматическом театре начался неожиданно. Как сообщили "КП" очевидцы, в зрительном зале выключился свет. "Все включили фонарики на мобильных, - рассказывают зрители. - Гришковца не было несколько минут, которых как раз хватило на традиционный конферанс автора и актера в одном лице. Потом автор предложил всем погулять минут 15-20. Вся аппаратура не работала".
Зрители начали уже расходиться, но минут через пять свет появился. После этого работники начали настраивать аппаратуру.
- За две тысячи спектаклей, которые я отыграл, такое случается в первый раз, - сказал Евгений Гришковец.
В итоге спектакль начался в 20.10, то есть на час с лишним позже заявленного времени.