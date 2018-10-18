ФАС разблокировала контракт по онкоцентру в Калининграде

18 Окт. 21:10 2018-10-18T21:10:36+03:00

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Федеральная антимонопольная служба России разблокировала ранее замороженный контракт на строительство онкологического центра в Калининграде. Как сообщило агентство ТАСС, калининградское правительство подписало контракт с компанией "Артель" из Московской области.

Как сообщалось, заявки на участие в торгах на право заключения контракта подали компании "УС-200", "Артель" и "Пэтруско". Заявка "УС-200" была признана не соответствующей требованиям, а "Артель" признана победителем с предложенной ценой контракта 4,202 млрд рублей, при этом начальная максимальная цена составляла 4 млрд 266,441 млн рублей. 10 октября ФАС блокировала процедуру подписания контракта на строительство по жалобе "УС-200", которая оспаривала правомерность действий аукционной комиссии, отклонившей ее заявку.

По информации пресс-службы областного правительсва, строительные работы должны начаться уже на следующей неделе.