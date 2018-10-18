Помощник президента: Приморское кольцо в Калининградской области дойдет до Балтийска

18 Окт. 21:21 2018-10-18T21:21:35+03:00

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На форуме "Дороги", который проходит в эти дни в Казани, помощник президента, бывший министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что скоростная магистраль Приморское кольцо в Калининградской области будет достроена до Балтийска.

- Да, конечно, дорога будет продлена. Это было поручение президента РФ - завершить, дойти до Балтийска, - цитирует ТАСС Игоря Левитина.

Помощник президента добавил, что в настоящее время проектная документация пересматривается в связи с новыми требованиями к строительству дорог.

О необходимости достройки Приморского кольца Владимир Путин говорил во время большой пресс-конференции в декабре 2017 года.

Приморское кольцо - автострада, призванная связать Калининград с курортными городами на побережье Балтийского моря. Ее строительство началось в 2008 году. В настоящее время автобан соединяет Калининград с аэропортом Храброво, Зеленоградском и Светлогорском. На очереди следующий этап - до Янтарного.