В Калининграде сгорело здание, в котором хранили детали от автомобилей
Пожар случился на улице Мичурина
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Калининграде на улице Мичурина случился пожар в минувший четверг, 18 октября. На часах было 14.11, когда поступило сообщение о возгорании.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, полностью выгорело деревянное строение. Горели пластиковые элементы кузовов автомобилей.
Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 10 человек и 2 единиц техники.