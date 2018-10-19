В Калининграде сгорело здание, в котором хранили детали от автомобилей

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-19T09:52:00+03:00

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В Калининграде на улице Мичурина случился пожар в минувший четверг, 18 октября. На часах было 14.11, когда поступило сообщение о возгорании.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, полностью выгорело деревянное строение. Горели пластиковые элементы кузовов автомобилей.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 10 человек и 2 единиц техники.