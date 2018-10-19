2018-10-19T10:02:18+03:00
Общество

Калининградцев просят помочь восстановить авандюну на Куршской косе

Акцию проведут накануне сезона зимних штормов
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Экологическая акция по восстановлению авандюны состоится в национальном парке «Куршская коса» в воскресенье 21 октября. К помощи приглашают всех желающих. В планах заложить котловину выдувания, образовавшуюся в авандюне в районе 13 км с помощью настилов из хвороста и создания пескоудерживающих клеток.

- Впереди период осенних и зимних штормов, во время которого сильным западным ветром будет наносить песок. Клетки и настилы станут, таким образом, своеобразной ловушкой для песчаных масс – котловина исчезнет, и будет восстановлена целостность защитного берегового вала, - пояснил директор парка Анатолий Калина.

Известно, что помимо неравнодушных горожан в акции примут участие педагоги Зеленоградской школы, студенты БФУ, БГА и КГТУ, активисты молодежных движений.

Присоединиться к участию в экологической акции можно, приехав 21 октября к 10:30 на КПП национального парка. Обязательно: защищающая от ветра форма одежды, удобная закрытая обувь.

Рукотворный защитно-пляжевый дюнный вал (авандюна) является неотъемлемой частью ландшафта объекта Всемирного Наследия «Куршская коса».

В нацпарке отметили, что вклад в разрушение авандюны вносят и отдыхающие, стремящиеся выйти к морю вне организованных переходов.

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