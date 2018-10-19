Калининградец получил 390 часов работ за неоплаченные штрафы

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-19T10:21:08+03:00

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За полгода житель Неманского района 13 раз нарушил Правила дорожного движения. 29-летнего нарушителя оштрафовали на 9300 рублей, однако оплачивать штрафы мужчина не спешил, за что и был оштрафован на 13 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе судебных приставов, должник как старые, так и новые штрафы погашать не спешил, так что на него завели административное дело по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Мировой суд признал мужчину виновным и приговорил его к 390 часам обязательных работ. Сейчас должник уже оплатил более 50% всех штрафов и продолжает отрабатывать назначенные ему судом обязательные работы.