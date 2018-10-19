2018-10-19T10:21:08+03:00
Общество

Калининградец получил 390 часов работ за неоплаченные штрафы

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

За полгода житель Неманского района 13 раз нарушил Правила дорожного движения. 29-летнего нарушителя оштрафовали на 9300 рублей, однако оплачивать штрафы мужчина не спешил, за что и был оштрафован на 13 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе судебных приставов, должник как старые, так и новые штрафы погашать не спешил, так что на него завели административное дело по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Мировой суд признал мужчину виновным и приговорил его к 390 часам обязательных работ. Сейчас должник уже оплатил более 50% всех штрафов и продолжает отрабатывать назначенные ему судом обязательные работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Живи, лес»: На территории парка «Виштынецкий» пройдет масштабная посадка деревьев
Алексей Силанов: Листву зараженных молью каштанов будем вывозить на полигоны
За 9 месяцев аэропорт «Храброво» обслужил более 1,6 млн пассажиров
Мэр Калининграда – о расходовании бюджетных средств: Должна быть высокая гражданская ответственность
В Калининграде в два раза увеличат ставки налога на игорный бизнес
В Калининграде планируют ежегодно открывать новые площадки для выгула собак
В 16-ти муниципалитетах Калининградской области включили отопление
На семи улицах в Калининграде до вечера отключили электричество
Глава Калининграда рассказал, когда ждать повышения цен на проезд в общественном транспорте
Калининградцев просят помочь восстановить авандюну на Куршской косе
В Калининграде сгорело здание, в котором хранили детали от автомобилей
Помощник президента: Приморское кольцо в Калининградской области дойдет до Балтийска
ФАС разблокировала контракт по онкоцентру в Калининграде
На премьере спектакля Евгения Гришковца в Калининграда выключился свет
В Калининграде организацию «Право на жизнь» подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей
С мая по сентябрь Калининградскую область посетили 733 тыс туристов
На Куршской косе высадят 7 тысяч сосен
Калининградец разбил в своей квартире плантацию конопли
В Черняховске многодетная мать получила 7,5 лет колонии за 17 краж и мошенничеств
Под Багратионовском два автомобиля вылетели в кювет, третий врезался в дерево
Двоих калининградцев будут судить за купленную инвалидность
В Балтийске полицейские задержали веловора
Льготные авиаперелеты в Калининград обещают сделать круглогодичным
Калининградцев приглашают спасать каштаны от вредителя
В Калининграде напишут большой этнографический диктант
В Музее Мирового океана начали монтаж скелета серого кита
Калининградец отсудил компенсацию за упавшее на автомобиль дерево
Под Черняховском автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб